Quinté + : les favoris du Prix Radio Balances

L'hippodrome de Clairefontaine accueille lundi 6 août le Prix Radio Balances . La course se déroule à 13h47 sur une distance de 2.200 mètres. 16 partants. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 3, Lillian Russell, cote entre 7 et 8/1.

Une bonne favorite selon moi car elle me paraît douée et à même de bien se comporter ce lundi.

Le 6, Montroty, cote entre 10 et 11/1.

Rouget et il devrait quand même commencer à briser la glace. Celle la me paraît bien engagée.

Le 9, Telepathy, cote entre 4 et 5/1.

La favorite sans doute car son entourage classique est confiant.



Le 2, Ghabnah, cote entre 11 et 12/1

Un point d’interrogation car elle a peu couru et en province. À voir.



Le 1, Mondura, cote entre 13 et 15/1

Elle reste sur 2 succès mais est chargée bien sûr. J’espère qu’elle a encore de la marge...



Le 4, Miranda, cote entre 14 et 15/1

L’autre Rouget qui peut surprendre...



Le 10, Semizorova, cote entre 12 et 14/1

Je l’aime bien, elle a des lignes intéressantes...



Le 16, Zillione Sun, cote entre 8 e 10/1

Je l’ai sans doute placé un peu loin car elle est expérimentée...

Le bon favori :

