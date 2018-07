Quinté + : les favoris du Prix Petite Étoile

publié le 28/11/2017 à 07:46

16 chevaux seront, à 13h47, au départ du Prix Petite Étoile ce mardi 28 novembre. La course se déroule à l’hippodrome de Deauville sur une distance de 1.900 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :

Le N°13, GARANCE

Le N°16, DIABLESSE

Le N°12, FRONT CONTENDER

Le N°10, VINTAGE FOLLY

Le N°6, WALTZ KEY

Le N°7, CHABELITA

Le N°3, OUJA

Le N°11, SPEED AS

Le bon favori

Le N°13, GARANCE. C

ote entre 6 et 7/1. Ce n'est pas la grande classe mais une pouliche utile et surtout régulière. À noter que JC Rouget est en grande forme actuellement.