Quinté + : les favoris du Prix Ophelia

publié le 14/09/2018 à 06:31

Les courses ont lieu ce vendredi 14 septembre à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix Ophelia. Deuxième course. Départ vers 20h15. 16 partants. Il y a 2 bons favoris et c’est ouvert ensuite avec 10 concurrents en tête et 6 à 25 m, sur la grande piste.



Le 14 : Vicomte de Corveil

Le 15 : Cyriel d'Atom

Le 11 : Brasil de Bailly



Le 16 : Benoit Royal



Le 10 : Bistrot



Le 5 : Baladin de Bray



Le 3 : Amardo



Le 1 : Carat Gede

Le bon favori

Le 14, Vicomte de Corveil, cote entre 3 et 4/1. Il a les meilleurs titres et c’est Nivard. La base.