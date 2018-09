Quinté + : les favoris du Prix Moulins la Marche

publié le 15/09/2018 à 06:43

Les courses ont lieu ce samedi 15 septembre à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Tiercé-Quarté-Quinté dans le prix Moulins la Marche. Quatrième course. Départ vers 15h15. 16 partants. Une belle course avec des compétiteurs bien connus qui s’élancent tous au même poteau des 2.850 m de la grande piste.



Le 1 : Lover Face

Le 5 : Vertige de Chenu

Le 9 : Balando



Le 13 : Blues des Landiers



Le 6 : Auch



Le 15 : Blue Story



Le 7 : Attaque Parisienne



Le 16 : Ungaro d'Eva

Le bon favori

Le 1, Lover Face, cote entre 9 et 10/1. Le plus âgé mais il est encore bien en jambes et s’entend bien avec Franck Nivard.