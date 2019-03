Quinté + : les favoris du Prix Lutteur III

publié le 24/03/2019 à 06:45

Les courses ont lieu ce dimanche 24 mars à Auteuil. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Lutteur 3. 3ème course. Départ vers 15H15. Non partant le 11 Dernier Cri. C’est l’habituelle préparatoire au Prix du Président de la République dans 3 semaines. Donc certains peuvent en garder sous les sabots.



Le 12 : Radiologue

Cote entre 5 et 6/1. La meilleure perf récente des concurrents.

Le 13 : Emir Sacrée

Cote entre 8 et 10/1. Il vient de terminer dans le sillage du précédent.

Le 7 : Calinight

Cote entre 10 et 11/1. La même ligne.



Le 8 : Cocody du Banco

Cote entre 11 et 13/1. Le seul Nicolle au départ. Méfiance...



Le 14 : Cheb de Kerviniou

Cote entre 11 et 13/1. Ma dernière minute. Il va courir en progrès.



Le 5 : Dindin

Cote entre 20 et 22/1. Il retrouve le steeple et peut s’y révéler dans ce lot.



Le 16 : Abaya du Mathan

Cote entre 11 et 12/1. Il est chuchoté...



Le 2 : Accentus

Cote entre 14 et 15/1. Il rentre et vise le Président mais il peut accrocher la 5ème place.