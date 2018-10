publié le 12/10/2018 à 05:12

Ils seront 18 partants au départ du Prix Hera, ce vendredi 12 octobre à l’hippodrome de Paris-Vincennes à 20h15, sur une distance de 2.850 mètres. Un grand favori et de nombreuses possibilités, hélas. Ils sont 9 en première ligne sur la petite piste (2.850 m) et 9 à 25 m.



Le 15 : Balfour

Cote entre 2 et 3/1. La base. Il reste sur quatre succès dont deux sur le parcours. Le lot est largement à sa portée.

Le 3 : Vloum des Bois

Cote entre 9 et 10/1. Je le connais mal mais il est régulier et on a fait appel à JMB pour le driver.

Le 6 : Axel Tilly

Cote entre 14 et 15/1. Il est régulier et part en tête.



Le 11 : Un Cher Ami

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. Il revient en forme et a déjà bien couru sur ce parcours.



Le 8 : Belle d'Hermès

Cote entre 10 et 12/1. Une bonne chance encore au 1er poteau avec Matthieu Abrivard aux commandes.



Le 7 : Belle de Manche

Cote entre 13 et 15/1. Encore une concurrente du 1er poteau avec cette fois Franck Nivard.



Le 16 : Utile Lebel

Cote entre 23 et 24/1. Il débute sur le parcours mais est en plutôt bonne forme et peut surprendre.



Le 12 : Bingo d'Attaque

Cote entre 30 et 32/1. En cas de défaillance des autres. Pour une grosse surprise.

