Quinté + : les favoris du Prix Guy Le Gonidec à Vincennes

publié le 01/09/2018 à 06:43

L'hippodrome de Vincennes accueille ce samedi 1er septembre le prix Guy Le Gonidec. La course de 2.700 mètres en attelé débutera à 15h15 et accueillera 16 participants. Voici les favoris de Bernard Glass :



N°16 : ERMINIG D'OLIVERIE, cote entre 2 et 3/1.

N°14 : ELITE DU RUEL, cote entre 10 et 11/1. Une des mes 2 dernières minutes.

N°4 : ELENA DE PIENCOURT, cote entre 13 et 15/1.



N°5 : ELOISE DES CHARMES, cote entre 10 et 11/1.



N°1 : EGERIE DU VIVIER, cote entre 17 et 19/1. L’autre dernière minute.



N°9 : ECLIPSE DANICA, cote entre 9 et 10/1.



N°13 : ELISIONE MAG, cote entre 15 et 16/1.



N°11 : ESTELADA DE FONT, cote entre 19 et 20/1.