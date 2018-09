Quinté + : les favoris du Prix du Mont Saint Michel à Vincennes

publié le 08/09/2018 à 06:27

L'hippodrome de Vincennes accueille ce samedi 8 septembre le prix du Mont Saint-Michel. La course de 2.850 mètres en trot débutera à 15h15 et accueillera 9 participants. Voici les favoris de Bernard Glass :



N°8 : CE BELLO ROMAIN, cote entre 7 et 8/1.

Il est en grande forme mais monte un peu de catégorie cette fois. Quand il est déferré des postérieurs cela se passe bien.

N°15 : CALIN DE MORGE, cote entre 9 et 10/1.

Le roi de Vichy, qui est bien engagé au second poteau. Mais c’est un spécial qu’il faut bluffer.

N°16 : CATHY A QUIRA, cote entre 14 et 15/1.

Déferrée des 4, elle peut se placer.



N°1 : AS DES JACQUETS, cote entre 13 et 15/1.

Il est de plus en plus étonnant, y compris à Vincennes.



N°13 : VERTIGE DE CHENU, cote entre 11 et 12/1.

Il revient en grande forme et son entourage est confiant. Méfiance.



N°3 : BRASIL DE BAILLY, cote entre 16 et 17/1.

Il est intermittent et son écurie n’est pas trop en forme mais c’est JMB.



N°5 : BRINDOR, cote entre 16 et 17/1.

Un outsider valable au 1er poteau.



N°2 : COLORADO BLUE, cote entre 12 et 13/1.

Attention à lui qui est en super condition en ce moment. Là aussi son entourage est confiant.