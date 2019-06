Quinté + : les favoris du Prix du Bois du Bouc

publié le 26/06/2019 à 05:07

Quinté du mercredi 26 juin 2019 à Vichy : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix du Bois du Bouc. 8e course. Départ vers 13h50. 14 partants. Attention : les épreuves débutent tôt en raison de la canicule et le quinté est la dernière épreuve de la réunion. Ils sont 4 en tête et 10 à 25 m, des locaux pour la plupart.

Le 7 : Azur du Lupin

cote entre 4 et 5/1. Tous les feux sont au vert pour lui.

Le 11 : Black Rain

cote entre 4 et 5/1. Une bonne opposition à mon favori. Elle est en progrès.

Le 6 : Bonheur de Nay

cote entre 10 et 11/1. Il est moins en forme que mes favoris mais il a des moyens.

Le 10 : Botticino

cote entre 9 et 10/1. Ma dernière minute. Il a déjà bien fait sur le parcours du jour. Méfiance.

Le 13 : Baccarat de Niro

cote entre 20 et 22/1. Un outsider à ne pas négliger selon moi.

Le 9 : Bellino d'Auvrecy

cote entre 15 et 16/1. Il ne gagne pas souvent mais se place. Sa catégorie.

Le 8 : Bon Jenilou

cote entre 12 et 14/1. On en parle en bien. Affaire d’impression.

Le 4 : Berenice du Loisir

cote entre 18 et 20/1. C’est la meilleure chance du 1er poteau.

