Quinté + : les favoris du Prix du Bois du Bouc

publié le 29/06/2017 à 06:23

La course du jeudi 29 juin a lieu à l’hippodrome de Vichy. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Prix du Bois du Bouc sera donné à 13h47. 18 partants sont en lice, sur une distance de 2.850 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 10, Anoa

Cote entre 7 et 8/1. Il est mal engagé mais c'est Jean-Michel Bazire.

Le 18, Ulster Nemo

Cote entre 9 et 10/1. Lui, c'est le plus riche et il est en forme.

Le 7, Avatar du Valo

Cote entre 7 et 8/1. Matthieu Abrivard et un trotteur qui s'élance en tête.



Le 12, Amitié d'Orgeres

Cote entre 9 et 10/1. Elle est cette fois déferrée des quatre. À voir.



Le 17, Uricano

Cote entre 11 et 12/1. Ma dernière minute. Il peut bien faire s'il répète sa plus récente tentative.



Le 11, Vaillant du Lamée

Cote entre 12 et 14/1. Une question de sagesse.



Le 9, Verga

Cote entre 23 et 25/1. Lui, c'est une question de chance. Il en manque en ce moment.



Le 1, Alpha d'Yvel

Cote entre 17 et 20/1. Pour une surprise.

