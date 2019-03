Quinté + : les favoris du Prix du Bois de Vincennes à Vincennes

publié le 23/03/2019 à 07:32

Quinté du samedi 23 mars 2019 à Vincennes : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix du Bois de Vincennes. 3e course. Départ vers 15h15. 13 partants. Des champions qui s’élancent tous au même poteau des 2.850 m de la grande piste. Évidemment, JMB est bien armé et il peut faire le tiercé mais la course est plus ouverte qu’on ne le croit car ils sont 9 au moins à pouvoir bien se comporter et l’ordre n’est pas évident. Cela dit, c’est plus agréable selon moi que dans un prix de série.





N°10 : CLEANGAME. Cote entre 2 et 3/1. Le grand favori bien entendu car il est toujours invaincu cette année avec JMB.

N°9 : BLÉ DU GERS. Cote entre 7 et 8/1. Ma dernière minute car je l’aime beaucoup. Évidemment, il sera joué mais je le sens bien à nouveau dans cette épreuve.

N°12 : TONY GIO. Cote entre 7 et 8/1. Il reste sur une 2e place du Grand Prix de Paris derrière Belina Josselyn. S’il répète cette performance, il peut évidemment gagner.



N°11 : CASH GAMBLE. Cote entre 11 et 12/1. Lui a terminé à la 4e place de la même course, se montrant plus incisif que dernièrement. Sur sa lancée, il peut bien faire encore.



N°6 : BEL AVIS. Cote entre 11 et 13/1. Le 3e Bazire après Cleangame et Blé du Gers. Il reste lui aussi sur une bonne performance et peut la confirmer avec Nicolas Bazire.



N°1 : TESSY D'ÉTÉ. Cote entre 14 et 15/1. 5e seulement, elle m’a un peu déçue dans le Grand Prix de Paris. Mais elle a le droit de prendre une place avec Franck Nivard.



N°7 : BALBIR. Cote entre 15 et 16/1. Un chic trotteur très régulier. Il va profiter de la moindre défaillance des favoris.



N°8 : ANZI DES LIARDS. Cote entre 15 et 16/1. Il est très bon également mais à mon avis moins fort que mes favoris.