publié le 13/10/2018 à 07:01

Ils seront 16 partants au départ du Prix des Bords de Seine, ce samedi 13 octobre à l’hippodrome de Maisons-Laffitte à 15h15. Un prix de série pour des 4 ans sur 2.400 mètres avec la corde à gauche qui favorise les chevaux de tête.



Le 1 : Bagel

Cote entre 5 et 7/1. Il est bien sûr chargé mais au-dessus du lot selon moi s’il fait sa course.

Le 5 : Goderville

Cote entre 9 et 10/1. Elle est en forme et bien placée au poids par rapport à Louis mais le parcours ne va pas trop l’avantager. J’ai un doute.

Le 4 : Louis

Cote entre 9 et 10/1. Un Allemand qui a remporté nettement la course de référence mais qui est logiquement pénalisé au poids.



Le 11: Go Fast

Cote entre 13 et 15/1. Il revient en forme et est dans sa catégorie.



Le 7 : Bardarbunga

Cote entre 12 et 14/1. Une chance logique pour un accessit.



Le 13 : Phedre

Cote entre 11 et 12/1. Ma dernière minute. Elle vient de terminer dans le sillage de Louis et a pour elle son poids et le fait qu’elle est vite dans les chevaux de tête. C’est mieux sur ce parcours.



Le 2 : Pascasha d'Or

Cote entre 13 et 14/1. Il est sérieux mais pas toujours chanceux.



Le 6 : Youmakemecrazy

Cote entre 17 et 18/1. Je l’ai retenu lui aussi pour son aptitude à l’hippodrome et aussi pour Peslier.