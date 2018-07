Quinté + : les favoris du Prix des Belles de la Côte

publié le 26/12/2017 à 08:26

16 chevaux sont au départ du Prix des Belles de la Côte ce mardi 26 décembre à l'hippodrome de Deauville. Le départ est prévu vers 13h47, sur une distance de 1.500 mètres attelé. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 15 : Calaf

Cote entre 9 et 11/1. Il vient de bien faire sur cette piste et monte de catégorie avec des ambitions. J'aime bien.

Le 1 : For Ever

Cote entre 13 et 15/1. Ma dernière minute. Il fait une petite rentrée mais a déjà prouvé son aptitude à ce genre de courses.



Le 2 : Dylan Dancing

Cote entre 10 et 11/1. Une chance théorique sur ses dernières perfs.



Le 3 : Crepusculedesdieux

Cote entre 8 et 10/1. La ligne du précédent.



Le 5 : Beama

Cote entre 8 et 9/1. Tiens elle revient en forme après un passage à vide. Elle a déjà lutté contre bien meilleurs évidemment.



Le 6 : Yume

Cote entre 13 et 14/1. Il se défend encore dans cette catégorie.



Le 8 : Lilly Kaféine

Cote entre 15 et 16/1. Une régionale qui a joué de malchance ces derniers temps . Pour une place.



Le 9 : Scala Regia

Cote entre 16 et 17/1. Elle a des perfs en dents de scie mais Stéphane Wattel est assez optimiste, alors méfiance.

