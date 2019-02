Quinté + : les favoris du prix de Star Appeal à Cagnes-sur-Mer

publié le 23/02/2019 à 08:12

Les courses ont lieu ce samedi 23 février à Cagnes-sur-Mer. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Star Appeal. 4e course. Départ vers 15h15. 18 partants. Vendredi tiercé ordre en 5. Un quinté impossible avec un gros peloton de 4 ans sur la PSF et sur 1.600 m seulement. Il y aura des surprises donc méfiance.





THALYIA n°7 : cote entre 6 et 7/1.

Pour le moment, elle n’a couru qu’à bon escient. Et elle a un bon numéro de corde.

EPOUVILLE n°3 : cote entre 11 et 13/1.

Elle a été baissée au poids et dépend d’un entrainement redoutable dans les quintés ! .

BARODAR n°12 : cote entre 10 et 11/1.

Ma timide dernière minute. Son écurie est en forme, lui aussi mais il débute à Cagnes.



ZAK n°16 : cote entre 14 et 15/1.

Une bonne chance théorique mais il a tiré le 18 à l’extérieur. À voir.



ALETS n°15 : cote entre 20 et 22/1.

L’un des 3 Reynier. Il préfère Ascot mais celle-là peut aussi surprendre selon moi.



LORRAYNIO n°17 : cote entre 10 et 12/1.

Je le trouve bien engagé ici.



BAILEYS BALLE n°14 : cote entre 30 et 32/1.

J’aime bien et son jockey Mickaël Forest a une bonne réussite sur la piste.



ASCOT SPIRIT n°8 : cote entre 12 et 14/1.



Donc, la favorite de l’entraîneur. Elle va courir certainement en progrès.