Quinté + : les favoris du Prix de Senlis à Vincennes

publié le 11/02/2019 à 05:17

Les courses ont lieu ce lundi 11 février à Vincennes. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix de Senlis. 1re course. Départ vers 13h45 avec 16 partantes. Une course étrangère qui est un prix de série avec autostart encore, donc 9 devant et 7 derrière. Cela s’annonce encore touffu.



N°9 : CIDJIE DE GUEZ

N°1 : BALLINA D'OURVILLE

N°5 : CARESSE (SWE)

N°12 : EVENING PRAYER

N°3 : CIVETTE DU PONT

N°11 : DIRTY DANCING IN

N°14 : CELESTIAL LIGHT TK

N°2 : BRISE DU BUISSON