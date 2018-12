Quinté + : les favoris du Prix de Saint-Georges de Didonne

publié le 01/12/2018 à 05:26

Quinté du samedi 1er décembre 2018 à Vincennes : TIERCE –QUARTE-QUINTE dans le Prix de Saint-Georges-de-Didonne. 4e course. Départ vers 15h15. 18 partants. Un quinté homogène avec 9 concurrents à chaque échelon. Ceux qui sont le plus en forme montent de catégorie et il peut y avoir des surprises.



Le 6 : Cabernet

Cote entre 9 et 10/1. Sa forme ne peut que s’améliorer. Il part en tête et est confié à JMB. Je m’en méfie, même pour le succès.

Le 8 : Coquin de Fontaine

Cote entre 15 et 16/1. Lui aussi n’est pas à 100% mais il a déjà bien fait dans le passé sur le parcours et, comme mon favori, il part en tête.

Le 1 : Canular

Cote entre 11 et 12/1. Il reste sur deux succès mais ifait partie de ceux qui montent de catégorie. À voir.



Le 2 : Bonefish Life

Cote entre 12 et 14/1. Même chose que le précédent. On peut le redouter.



Le 3 : Calino Bello

Cote entre 6 et 7/1. Sans doute le favori pour le sérieux de son entourage. Mais lui aussi monte un peu de catégorie. Cela dit, c’est une chance logique.



Le 12 : Cocktail Julino

Cote entre 9 et 10/1. La dernière minute car il reste sur une belle performance contre meilleurs. S’il la répète, il sera à l’arrivée.



Le 13 : Citizen Kane

Cote entre 11 et 12/1. L’écurie Levesque est confiante mais j’ai un doute sur son aptitude à Vincennes, c’est pourquoi je lui ai préféré d’autres concurrents.



Le 4 : Batum des Bruyères

Cote entre 17 et 18/1. Pour un petit accessit à belle cote car s’il est régulier, il y a plus doué que lui dans la course.

Le bon favori

Le 6, Cabernet, cote entre 9 et 10/1. Sa forme ne peut que s’améliorer. Il part en tête et est confié à JMB. Je m’en méfie, même pour le succès.