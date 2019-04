Quinté + : les favoris du Prix de Precy à Chantilly

publié le 08/04/2019 à 05:16

Les courses ont lieu ce lundi à Chantilly. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix de Précy .



1re course. Départ vers 13h50. 16 partants.

Un tout petit prix de série sans favori indiqué hélas. On fait vite. Il y aura mieux.

MAGIC PIVOTAL n° 3 : cote entre 6 ezt 7/1.

Il vient de bien faire dans un meilleur lot. S’il répète, il sera à l’arrivée.



RUMBO NORTE n° 5 : cote entre 14 et 16/1.

Un outsider monté par Pasquier. Il monte de catégorie mais est en forme.



SHOW THE WAY n° 4 : cote entre 12 et 14/1.

Lui aussi a bien couru dernièrement. A suivre.



GUANACASTE n° 7 : cote entre 11 et 13/1.

Ma dernière minute s’il tient la distance. Sinon, il est dans sa catégorie.



MORE THAN THIS n° 1 : cote entre 9 et 10/1.

Curieusement le plus chargé mais vu le lot, il a le droit de bien se comporter.



SHAMSABAD n° 11 : cote entre 14 et 16/1.

Les Prod’homme reviennent en forme. Il peut en profiter.



BOSQUENTIN n° 9 : cote entre 19 et 20/1.

Il débute dans les handicaps et parait bien pris au poids. Pour une place.



TINO JELOIS n° 8 : cote entre 10 et 11/1.

Le choix de Soumillon. Mais pour une place.