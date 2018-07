Quinté + : les favoris du Prix de Mortain

publié le 28/08/2017 à 06:31

18 chevaux seront, à partir de 13h47, au départ du quinté de ce lundi 28 août à l’hippodrome de Paris-Vincennes pour le Prix de Mortain. La course se déroule sur une distance de 2.850 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 11 : Alaro

Cote entre 7 et 8/1. Le mieux engagé du 1er poteau et il est en forme . Mais son entourage n'est curieusement pas plus chaud que cela . A voir .



Le 9 : Vicomte de Corveil

Cote entre 8 et 10/1. Il a sensiblement la même valeur que mon favori.

Le 10 : Aravis Roc

Cote entre 13 et 15/1. Il est lui aussi bien engagé au 1er poteau mais il n'a pas de marge dans ce lot.



Le 17 : Athos des Volos

Cote entre 14 et 15/1.

Il reste spécial hélas, capable du meilleur comme du pire



Le 14 : Boccaccio

Cote entre 8 et 10/1. Il vient lui de décevoir mais Franck Nivard conseille de le reprendre et c'est sa catégorie . Méfiance.



Le 13 : Volcan du Garabin

Cote entre 14 et 16/1. Ma dernière minute. Il est brave et en forme mais à 25m on ne peut le voir que placé . Cela dit il aura une cote.



Le 16 : Amarilla de Rabut

Cote entre 7 et 9/1. Elle sera très jouée mais ce n'est pas la sécurité sociale !!! ..



Le 18 : Ulysse de Fountain

Cote entre 15 et 16/1. Il peut surprendre , comme d'autres.

Le bon favori

