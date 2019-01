Quinté + : les favoris du Prix de Laval

publié le 29/01/2019 à 05:12

Quinté du mardi 29 janvier 2019 à Vincennes : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Laval. 1ère course. Départ vers 13h45. 16 partantes. Un nouveau prix de série au féminin mais avec des concurrentes de qualité. Elles sont 9 devant et 7 en seconde ligne. Lundi, tiercé désordre en 4, à Vincennes également.



Le 6 : Elite de Jiel

Cote entre 5 et 7/1. Elle vient de remporter la course de référence et retrouve ses adversaires dans les mêmes conditions. Pour une confirmation.

Le 3 : Extra Light

Cote entre 9 et 11/1. L’autre ligne. Elle aurait pu faire mieux la dernière fois.

Le 9 : Elena de Piencourt

Cote entre 5 et 6/1. La course visée pour Matthieu Abrivard. Sage, elle peut l’emporter.



Le 1 : Eternelle Delo

Cote entre 10 et 12/1. La ligne de la précédente. Elle vient de terminer dans son sillage.



Le 5 : Extasy d'Ourville

Cote entre 20 et 22/1. Un gros outsider qui est ma dernière minute. Mais elle vient de décevoir après avoir été malheureuse. Affaire d’impression.



Le 16 : Elena Princesse

Cote entre 9 et 11/1. Sa catégorie encore mais elle part en seconde ligne.



Le 7 : Espella Vedaquaise

Cote entre 14 et 15/1. Elle fait ses courses mais plus pour une place.



Le 13 : Maharani de Baroda

Cote entre 15 et 16/1. Je la connais mal mais on peut s’en méfier pour Goop.

Le bon favori

Le 6, Elite de Jiel, cote entre 5 et 7/1. Elle vient de remporter la course de référence et retrouve ses adversaires dans les mêmes conditions. Pour une confirmation.