Quinté + : les favoris du Prix de la Villa Lucie

publié le 07/08/2018 à 06:54

L'hippodrome de Deauville accueille mardi 7 août le Prix de la Villa Lucie. La course se déroule à 13h47 sur une distance de 1.300 mètres. 16 partants. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 12, South Captiva, cote entre 6 et 7/1

Elle apprécie le parcours et me paraît bien placée au poids.

Le 14, Waleed, cote entre 6 et 7/1

Il est plutôt régulier en ce moment.

Le 1, Broklyn Baby, cote entre 8 et 9/1

La monte de Soumillon, qui est confiant.



Le 16, Lightoller, cote entre 15 et 17/1

Le petit poids mais pas une impossibilité du tout.



Le 2, On the sea, cote entre 10 et 12/1

Ma dernière minute. J’y crois malgré un poids limite car il a des lignes intéressantes.



Le 3, Incampo, cote entre 15 et 16/1

Il baisse au poids. Méfiance.



Le 9, Naab, cote entre 16 et 17/1

Il est irrégulier. Affaire d’impression.



Le 8, Bay Of Biscaine, cote entre 20 et 22/1

Un outsider possible avec Barzalona.

Le bon favori

