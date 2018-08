Quinté + : les favoris du prix de l'union de la presse hippique

publié le 14/08/2018 à 07:07

Le 11, Usain Henna, cote entre 5 et 6/1

Ce suédois vient de bien débuter sur cette piste en terminant second de la course de référence. Il retrouve les mêmes. Donc 1ère chance.



Le 5, Romi MMS, cote entre 9 et 11/1

Elle apprécie le parcours et s’élance en tête..

Le 1, Vixel, cote entre 7 et 8/1

La dernière minute. Il a un bon temps sur ce parcours et fait bien Enghien.

Le 10, Twin's Fairytail, cote 11 et 12/1

Il est irrégulier mais associé à JMB. Méfiance.



Le 4, Super Fez, cote entre 10 et 11/1

Sa catégorie mais il doit être décidé.



Le 3, Varcoroso, cote entre 15 et 16/1

Il est meilleur sur plus long mais je l’aime bien. Il peut surprendre.



Le 15, Pave The Way, cote entre 9 et 10/1

Une bonne note la dernière fois. Une vraie possibilité encore..



Le 6, Angelo Am, cote entre 12 et 14/1

Là aussi, il doit être dans un bon jour.

