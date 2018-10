Quinté + : les favoris du Prix de l'Arc de Triomphe à Longchamp

publié le 07/10/2018 à 08:20

Ils seront 17 partants au départ du 97ème Qatar Prix de l’Arc de Triomphe ce dimanche 7 octobre à l’hippodrome de Longchamp à 16h05. C'est le championnat du monde des galopeurs et une superbe course qui promet avec des champions à foison. La piste sera rapide et cela avantage , à priori , les petits numéros de corde.



ENABLE n° 10 : cote entre 2 et 3/1.

La grande favorite qui vient d’effectuer une superbe rentrée. Elle a un bon numéro de corde et Lanfranco Dettori comme jockey.

SEA OF CLASS n° 19 : cote entre 5 et 6/1.

Une irlandaise qui marche sur les traces de sa grand-mère Urban Sea et de son père Sea The Stars tous deux lauréats de l’épreuve. Elle bénéficie d’un poids avantageux .Une des 2 dernières minutes.

WALDGEIST n° 5 : cote entre 5 et 6/1.

La meilleure chance française. Il a remporté nettement le prix Foy et arrive en grande condition.



KEW GARDENS n° 13 : cote entre 9 et 10/1.

Un champion irlandais lui aussi qui a gagné nettement le Grand Prix de Paris sur le parcours. Il est solide.



TALISMANIC n° 7 : cote entre 11 et 13/1.

Une peinture de cheval qui a été choisi par le 1er jockey de Godolphin, Mickael Barzalona. Il est maniable. L’autre dernière minute.



CLOTH OF STARS n° 6 : cote entre 15 et 16/1.

Le second de l’an passé qui a la même valeur que le précédent mais qui est plus difficile à utiliser.



NEUFBOSC n° 11 : cote entre 18 et 20/1.

L’écurie sympathique de Gérard Augustin Normand et un cheval tout neuf qui peut se placer.



PASTACOY n° 12 : cote entre 21 et 22/1.

La monte de Magic Peslier qui a une chance au papier et évidemment vu le jockey, on ne peut le négliger.