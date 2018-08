Quinté + : les favoris du prix de Granville

publié le 17/08/2018 à 07:31

L'hippodrome de Cabourg accueille ce vendredi 16 août le prix de Granville. La course débutera à 20h15 et accueillera 14 participants. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 14 : Balthazar d'Em

Le plus riche qui est en même temps en retard de gains. Déferré et bien engagé, c’est la priorité.

Le 12 : Clyde Barrow

Il vient d’être battu pour la première fois depuis quelques mois. Mais le lot est à sa portée.

Le 1 : Benji Dana

Un suédois qui débute avec, attention, Yohann Lebourgeois... Ce sera tout ou rien.



Le 11 : Onceforall Face

C’était bien à Reims mais moins bien ensuite. À voir dans ce lot à sa portée.



Le 5 : Sunshine Kronos

Il est régulier et peut se placer.



Le 7 : Aquiles de Lexlor

Lui est le mieux engagé du 1er poteau. Il peut viser également un accessit...



Le 3 : Cadeau de la vie

En cas de défaillance des favoris...

La dernière minute

Le 13 : Cristal du Perche

Il est délicat mais s’entend bien avec David Thomain. Sage, il peut lutter pour la victoire.