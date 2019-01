Quinté + : les favoris du Prix de Breteuil

publié le 05/01/2019 à 06:50

Le départ du Prix de Breteuil samedi 5 janvier à l'hippodrome de Vincennes sera donné à 15h15. 18 chevaux s'élanceront sur la piste pour une distance de 2.100 mètres. Les favoris de Bernard Glass :





N°2 : BYRON DU KLAU. Cote entre 6 et 7/1.

N°15 : ALTIUS FORTIS. Cote entre 8 et 10/1.

N°18 : BIP BIP DE GUEZ. Cote entre 7 et 7/1.





N°11 : ARRIVAL DE GINAI. Cote entre 23 et 25/1.



N°17 : AS DE GODISSON. Cote entre 8 et 9/1.



N°6 : AURA NORMANDE. Cote entre 17 et 20/1.



N°5 : BRASIL DE BAILLY. Cote entre 13 et 15/1. Finalement ma dernière minute.



N°3 : AMOUR ORAGEUX. Cote entre 11 et 12/1.