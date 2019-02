Quinté + : les favoris du Prix d'Arras à Vincennes

publié le 17/02/2019 à 04:55

Quinté du dimanche 17 février à Vincennes : un prix de série où à peu près tous les journalistes ont les mêmes 8 chevaux. Reste à trouver l’ordre assortie d’une tirelire de 500.000 euros pour les 5 premiers. Tout le monde s’élance au même poteau.



N°4 : ANGLE OF ATTACK

N°8 : COSTA HAUFOR

N°3 : MELLBY DRAKE



N°13 : COFFEE LOOK D'EAM



N°2 : TOOLTIME



N°1 : WELL DONE LA MARC



N°12 : ANGEL D'OR



N°7 : CLASS ACTION