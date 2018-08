Quinté : les favoris du Prix d'Argentan

publié le 24/08/2018 à 06:46

L'hippodrome de Cabourg accueille ce vendredi 24 août le prix d'Argentan. La course débutera à 20h15 et accueillera 14 partants. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 9 : Dona Nina

Elle est invaincue sur la piste en 2 tentatives mais elle s’élance en seconde ligne et reste compliquée.Espérons.

Le 2 : Doum Jenilou



Un bon engagement car il a de la vitesse.



Le 3 : Bogota d'Herfraie



Ma dernière minute. J’aime bien son entraineur, elle est courageuse et bien drivée par Raffin.



Le 1 : Choomy Deladou



Une écurie qui ne court qu’à bon escient. Méfiance.



Le 7 : Be Good



Il revient en piste après une course il y a 2 jours ! Mais il avait été distancé. Il reste délicat.



Le 6 : Best Match



La label Duvaldestin. Je ne le vois pas gagner mais il peut se placer.



Le 4 : Coco Flanel



Lui aussi est fautif. Ce sera tout ou rien.



Le 5 : Cadet Joyeux



Il a la même valeur que le précédent.