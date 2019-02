Quinté + : les favoris du Prix Allianz - Olivier Ournac

publié le 01/02/2019 à 05:12

Quinté du vendredi 1er février 2019 à Pau : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans e Prix Allianz - Olivier Ournac. 1ère course avec un départ vers 13h45. 18 partants sur 4.000 mètres.



N°4 : BELMIX DE JOY, cote entre 3 et 5/1.

N°6 : BABY BOY, cote entre 7 et 9/1.

N°11 : DEFI D'OUDAIRIES, cote entre 10 et 11/1.



N°15 : CALIF D'OUDAIRIES, cote entre 12 et 13/1.



N°8 : VATAMAN, cote entre 10 et 11/1.



N°5 : DON'T WORRY, cote entre 13 et 14/1.



N°12 : BRIONNAIS, cote entre 8 et 9/1.



N°2 : DONT STOP THEPARTY, cote entre 15 et 16/1.