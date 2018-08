publié le 22/08/2018 à 06:32

L'hippodrome de Paris-Vincennes accueille ce mercredi 22 août le prix de Beaune. La course débutera à 13h45 et accueillera 14 participants. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 12 : Viking Fromento

Il est régulier et cette épreuve est un objectif pour son entourage.



Le 8 : King Sir Kir

Le favori logique je crois car il est en plein dans sa catégorie.



Le 4 : Lover Face



Il est souvent malheureux dans ce genre de courses mais il a la pointure.



Le 2 : Pave the Way



Du pour et du contre. Le pour c’est qu’il a une bonne avant dernière course et qu’il est piloté par Matthieu Abrivard. Le contre c’est qu’il a un autre objectif, dit-on, en vue. Affaire d’impression.



Le 3 : Twitter



Il est irrégulier. Dans un bon jour.



Le 14 : Avrik de Guez



Lui est bien engagé mais il a du mal à terminer ses parcours hélas.



Le 7 : Baraka de Bellou

Les dernières minutes

Le 13 : Baladin Hongrois



Ma dernière minute car il revient en forme après un long passage à vide . S’il répète sa dernière course , il fera l’arrivée à coup sûr.