Quinté + : les favoris du Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet à Agen-La-Garenne

publié le 19/03/2019 à 23:35

Quinté du mercredi 20 mars 2019 à Agen : Au trot. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Grand Prix Baron d'Ardeuil. 1re course. Départ vers 13h45. 15 partants. Une course européenne compliquée avec des étrangers peu connus et des locaux difficiles à départager. Ils sont 11 au 1er poteau et 4 à 25 m.



CD n° 11 : cote entre 5 et 6/1.

Une danoise nouvelle venue chez JMB, drivée par son fils Nicholas, bien engagée et déferrée pour ses débuts en France. Elle peut faire mouche.



MASSIVE ATTACK n° 1 : cote entre 6 et 7/1.

Un norvégien là dont les 3 tentatives sur notre sol sont correctes.



DAUPHIN DU LUOT n° 9 : cote entre 10 et 11/1.

Il est bien engagé et cela sent la course visée.



DEFI DE MORGE n° 8 : cote entre 11 et 12/1.

Un lyonnais qui est bien dans sa catégorie, je crois.



CALINO PENEME n° 13 : cote entre 12 et 13/1.

Le local de l’étape mais il rend 25 m. Pour une place.



SAMBUCA KNIGHT n° 6 : cote entre 11 et 13/1.

Un suédois dont je ne sais que penser. Mais on peut s’en méfie .



CRACK DU TILLET n° 15 : cote entre 12 et 14/1.

On peut également s’en méfier car c'est le plus riche du second poteau.



DREAM ALONG n° 4 : cote entre 10 et 12/1.

Finalement ma dernière minute que j’ai placée trop loin. Il est régulier, en forme et il connait la piste. Mais il reste ferré.