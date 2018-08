Quinté + : les favoris du Grand national du trot Paris-Turf

publié le 08/08/2018 à 07:42

L'hippodrome de Saint-Malo accueille mercredi 8 août août le Grand national du trot Paris-Turf. La course se déroule à 13h47 sur une distance de 2.950 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 13, Cleangame, cote entre 3 et 4/1

Il est invaincu dans ce tournoi , ayant remporté les 3 courses qu’il a disputées . Bien engagé encore à 25m , c’est la base même si son entraineur émet un doute sur le mode de départ ..

Le 11, Cantin De L'Éclair, cote entre 7 et 9/1

Il vient de jouer de malchance et doit être absolument repris.

Le 9, Aldo D'Argentre, cote entre 8 et 10/1

Ma dernière minute. J’aime bien ce trotteur sérieux et régulier. IL est aussi bien engagé ici.



Le 12, Cathy A Quira, cote entre 11 et 12/1

Elle est en belle condition et trouve encore une occasion de se placer.



Le 5, Copernic De Play, cote entre 6 et 7/1

Une des priorités du 1er poteau bien sûr mais il a eu une course dure la dernière fois et je me méfie.



Le 7, Chicago Blues, cote entre 14 et 15/1

Un Duvaldestin dont on peut se méfier.



Le 2, Dream De Nilrem, cote entre 11 et 12/1

Encore une bonne chance en tête avec Éric Raffin.



