Quinté + : les favoris du Grand Handicap des Collectivités

publié le 30/07/2017 à 09:41

La course du dimanche 30 juillet a lieu à l’hippodrome de Deauville. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ du Grand Handicap des Collectivités sera donné à 15h15. 16 partants sont en lice, sur une distance de 1.900 mètres. L'épreuve de ce dimanche est très ouverte, sur un parcours en sable fibré, et avec des chevaux âgés de 4 ans et plus. Voici les favoris de Dominique Cordier :



Le 16, New Outlook

Le 15, Moonlight Gambler

Le 1, Syrita



Le 5, Nice To See You



Le 6, Flag Fen



Le 10, Star Sun



Le 7, Skaters Waltz



Le 8, Time Shanakill

Le bon favori

Le 16, New Outlook. Il retrouve ici une valeur, celle-là même avec laquelle il avait gagné son quinté en début d'année à Cagnes-sur-Mer. Il en est ici à sa 71ème course, et il a gagné quatre courses sur le parcours, sur un total de huit victoires dans sa carrière. À noter également qu'il a remporté quatre Quinté plus, celui d'aujourd'hui peut donc être le cinquième.