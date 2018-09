Quinté + : la dernière minute du Qatar Prix du Palais Garnier

publié le 16/09/2018 à 06:41

Les courses ont lieu ce dimanche 15 septembre à l'hippodrome de Paris-Longchamp. Tiercé-Quarté-Quinté dans le Qatar Prix du Palais Garnier. Troisième course. Départ vers 15h15. 16 partants. Avec une tirelire de 10 millions d’euros pour cette journée de gala. Il s’agit d’un handicap classique qui réunit un lot homogène où tout le monde se tient de près.



Le 3 : Rominou

Le 2 : Skalleto

Le 15 : Sweeticon



Le 5 : Sinbad



Le 9 : Wyck Hall



Le 14 : Fastnet Lightning



Le 16 : Rebel Lightning



Le 1 : Bayoun

Les dernières minutes

Le 2 : Skalleto, cote entre 8 et 9/1. Une de mes deux dernières minutes car il mérite un succès. Sa dernière course est très bonne. Le 16, Rebel Lightning, cote entre 13 et 15/1. Ma seconde dernière minute. Je le trouve en progrès et c’est Pasquie