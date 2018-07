Quinté + : la dernière minute du Prix Ténor de Baune

publié le 24/12/2017 à 06:42

16 chevaux sont au départ du Prix de Strasbourg ce dimanche 24 décembre à l'hippodrome de Vincennes. Le départ est prévu vers 16h05, sur une distance de 2.700 mètres attelé. Voici les favoris de Bernard Glass :





Le 14, Twister Bi,

Cote entre 4 et 5/1. On le connait mieux que l'autre, car il a notamment été 3ème d'Aubrion et de Bold en septembre. Il est déjà qualifié aux gains, mais il court pour gagner quand même (voir vidéo).

Le 13 : Readly Express,

Cote entre 3 et 4/1. Sans doute le favori, car il est invaincu depuis longtemps. Il débute sur la grande piste avec Bjorn Goop. On va voir, car lui doit l'emporter dans un premier temps.



Le 12 : Carat Williams,

Cote entre 6 et 7/1. La meilleure chance théorique tricolore qu'il faut racheter après sa relative contre performance contre les purs. Des réglages ont été faits.



Le 8 : Treasure Kronos,

Cote entre 9 et 10/1. La tenante du titre de cette épreuve qui court propre à chaque fois mais à qui il manque l'étincelle des grands. Pour une place.



Le 15 : Wild Honey,

Cote entre 15 et 16/1. Nivard la retrouve et ils ont pris l'an passé tous les deux une bonne 3ème place dans le Belgique. Elle a couru en progrès dernièrement. Méfiance, ma dernière minute.



Le 11, Charly du Noyer,

Cote entre 12 et 14/1. J'ai toujours un problème avec ce cheval mais c'est un placé potentiel.



Le 5, Coup Droit,

Cote entre 12 et 14/1. J'ai toujours un problème avec ce cheval mais c'est un placé potentiel.



Le 4, Tessy d'Été,

Cote entre 18 et 20/1. En cas seulement de défaillance des favoris.

La dernière minute

Le 15 : Wild Honey,

