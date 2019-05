Quinté + : la dernière minute du prix Teddy

publié le 20/05/2019 à 07:27

Le Quinté+ dans le prix Teddy du 20 mai à Saint-Cloud : Les courses ont lieu ce lundi 20 mai à Saint Cloud en 1ère réunion. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix Teddy. 1ère course, départ vers 13h45. 18 partants. Des 4 ans et c’est ouvert sur 1.600 mètres par terrain collant sans doute.



N°5 ZIVERI

Cote entre 9 et 10/1. Le terrain va l’avantager et sa dernière tentative n’est pas si mauvaise. Associé à Soumillon et avec un bon numéro de corde, il a sa chance.

N°12 QATAR BOLT

Cote entre 6 et 7/1. Il tourne autour du pot et on peut faire confiance à Peslier.

N°2 INFIRMIER

Cote entre 12 et 13/1. Un abonnement. Je suis sûr qu’il va progresser sur sa rentrée. Ce sera sinon pour la prochaine fois.



N°10 FOR EVER FUN

Cote entre 15 et 16/1. Elle est régulière mais a tiré le 18 dans les cordes, ce qui me refroidit.



N°11 EGO DANCER

Cote entre 6 et 7/1. Un entourage sérieux. Il sera sans doute très joué.



N°17 ALL THIS TIME

Cote entre 20 et 22/1. Elle monte de catégorie mais c’est Guyon. Méfiance.



N°4 FAIRY TALE Cote entre 13 et 15/1. Il a sa chance pour une place.

Ma dernière minute

N°13 SANDYSSIME

Cote entre 11 et 12/1. Ma dernière minute. Il vient de gagner et est donc pénalisé au poids mais il est en forme et le terrain ne va pas le gêner. J’aime bien