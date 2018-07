Quinté + : la dernière minute du Prix RFM

publié le 27/05/2018 à 07:07

Dix-huit chevaux s'élanceront au départ du Prix RFM à l'hippodrome de ParisLongchamp ce dimanche 27 mai, à 16h15. L'épreuve de trot se déroulera sur 2.100 mètres. Découvrez les favoris de Bernard Glass :



Le 11 : Abadan

Cote entre 9 et 10/1. Elle m’a semblé en avoir encore un peu sous les pieds lors de sa dernière tentative. Mieux placée au poids, elle peut se révéler.

Le 6 : La Milva

Cote entre 8 et 9/1. Elle paraît bien disposée cette année et est bien engagée.



Le 12 : Vénérable

Cote entre 13 et 15/1. Elle avait besoin de sa rentrée. Son entourage ne la dit pas encore au top mais elle va mieux courir. Méfiance.



Le 7 : Equilady

Cote entre 12 et 13/1. La ligne avec certaines concurrentes mais elle a tiré le 18 à l’extérieur.



Le 3 : Yanling

Cote entre 11 et 12/1. L’écurie Palussière en forme et une jument encore invaincue cette année.



Le 9 : Magical Forest

Cote entre 9 et 10/1. Une des deux dernières minutes. Elle n’a pas de marge au poids mais représente une écurie redoutable.



Le 4 : Winfola

Cote entre 7 et 8/1.Je reconnais l’avoir mise assez loin. Elle est très chuchotée.



Le 13 : Piquiri

Cote entre 13 et 14/1. L’autre dernière minute qui fait une rentrée. Mais son entrainement est en grande forme.

Les dernières minutes

