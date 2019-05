Quinté + : la dernière minute du Prix Ionis à Vincennes

publié le 24/05/2019 à 06:35

Quinté du vendredi 24 mai 2019 à Vincennes : Les courses ont lieu en semi-nocturne vendredi à Vincennes. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix IONIS. 16 partants. Départ vers 20h15. 3ème course.





N°4 COLORADO BLUE

Cote entre 11 et 13/1. Il revient de Belgique ou il est entraîné maintenant avec un beau succès et il a des performances également à Vincennes. Je le tente en premier même s’il n’a pas de marge.



N°1 BARON DU GOUTIER

Cote entre 9 et 10/1. Il est en bonne forme comme son écurie. Il va mener et peut aller loin.

N°16 CAP MATYSSCote entre 5 et 6/1. Sans doute le favori et il reste, c’est vrai, sur une belle tentative.



N°6 CONTREE D'ERABLE

Cote entre 10 et 11/1. Ma dernière minute. Elle sera mieux sur ce parcours classique et me pâtait avoir été préparée pour cette course.

N°7 CALASKA DE GUEZ

Cote entre 7 et 8/1. Une Bazire drivée par Alexandre Abrivard qui a l’air d’avoir retrouvé ses sensations.



N°15 BIG BOSS

Cote entre 14 et 15/1. Il fait ses courses mais ne peut être retenu que pour une place ici.



N°5 BLACK JACK FROM

Cote entre 12 et 14/1.JMB le prend en course. Il est caractériel. Ce sera tout ou rien.



N°14 BERRY FELIN

Cote entre 15 et 17/1. Pour une petite place.

La dernière minute

