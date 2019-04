Quinté + : la dernière minute du Prix Huberta

publié le 26/04/2019 à 06:26

Quinté du vendredi 26 avril 2019 à Vincennes en nocturne : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix HUBERTA. 3ème course. Départ vers 20h15. Attention, le 18 est non partant. Un prix de série avec des concurrents délicats. Ils sont 9 en tête sur les 2.850 m de la grande piste et 7 à 25 m.



Le 13 : Alinea

Cote entre 9 et 10/1. En voilà un qui est susceptible. Mais il a l’air bien disposé en ce moment et le parcours va lui plaire.

Le 6 : Carnaval du Vivier

Cote entre 6 et 7/1. La meilleure chance du 1er poteau.

Le 11 : Bamour

Cote entre 10 et 12/1. Un autre délicat qui est ma dernière minute. Il peut bien faire.



Le 8 : Diocles

Cote entre 9 et 10/1. Le 3ème larron, qui reste sur deux distancements. Sébastien Guarato y croit cependant.



Le 15 : Visitor

Cote entre 12 et 13/1. Lui est régulier mais il lui manque un peu de punch.



Le 10 : Dancing Love

Cote entre 13 et 14/1. Un bon outsider mais il est mal engagé.



Le 16 : Badius de Tilou

cote entre 16 et 17/1. Il est déferré avec Nivard. Mais aux perfs, c’est moyen.



Le 4 : Dandy Gede

Cote entre 16 et 17/1.Pour une placette.

La dernière minute

