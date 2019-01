Quinté + : la dernière minute du Prix du Croisé-Laroche

publié le 01/01/2019 à 06:02

Encore une fois mes meilleurs vœux et j’espère mieux commencer 2019 que j’ai terminé 2018 dans les pronos. Mais celui-là est difficile encore. Les courses ont lieu ce 1er janvier à Vincennes. Tiercé, quarté, quinté dans le prix du Croisé-Laroche. 3e course. Départ vers 15h15. 18 partants. Un lot touffu où tout le monde s’élance au même poteau des 2.850 mètres.



Le 11 : Black Jack From

Cote entre 4 et 5/1. Le favori de la course qui a remporté une épreuve similaire à Cabourg dernièrement. J’ai d’ailleurs privilégié cette ligne avec.

Le 5 : Alinéa

Cote entre 8 et 10/1. Le 4e en effet de la course qui avait terminé fort. Mais il peut être disqualifié à tout moment.

Le 15 : Bad Julry

Cote entre 10 et 12/1. Un provincial qui trotte et dont l’écurie est en forme.



Le 8 : Arrival de Ginai

Cote entre 18 et 20/1. Ma dernière minute qui est un outsider. J’ai bien aimé sa dernière tentative à Cabourg derrière mes favoris. Elle revient bien et peut étonner.



Le 7 : Bip Bip de Guez

Cote entre 9 et 10/1. Un Bazire utile mais pas déclassé cette fois.



Le 6 : Aguero de Joudes

Cote entre 16 et 18/1. Il n’est pas déferré mais peut se placer.



Le 2 : Angel d'Or

Cote entre 13 et 15/1. Lui est déferré cette fois. Méfiance.



Le 17 : Aura Normande

Cote entre 16 et 18/1. Elle est bien engagée et va apprécier le parcours. Mais son driver a toujours du mal à trouver le passage dans un peloton. Espérons que ce ne sera pas le cas encore.

La dernière minute

