Quinté + : la dernière minute du Prix du Conseil municipal de Fontainebleau

publié le 30/03/2017 à 09:29

La course du mercredi 30 mars a lieu à l’hippodrome de Fontainebleau. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Le départ de la course du Prix du Conseil municipal de Fontainebleau sera donné à 13h47. 16 partants sont en lice sur une distance de 1.200 mètres.



Le 2, Mangusto

Le 11, Join Us

Le 7, Surewecan

Le 1, Saon Secret

Le 9, Secret Jim

Le 15, Comedia Eria

Le 16, King David

Le 4, City Money

La dernière minute

Le 1, Saon Secret. Il a tout pour réussir dans cette épreuve. Il apprécie le parcours et la piste. Une place est donc dans ses cordes, au minimum.