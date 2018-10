Quinté + : la dernière minute du Prix du Brionnais du 11 octobre

publié le 11/10/2018 à 07:02

Ils seront 16 partants au départ du Prix du Brionnais, ce jeudi 11 octobre à l’hippodrome de Saint-Cloud à 13h47. De nouveau un handicap pour des 3 ans, avec une certaine qualité cette fois.



Le 14 : My Lenny

Cote entre 8 et 10/1. Il vient de surprendre dans une des courses de référence à grosse cote. Bien placé au poids, j’espère qu’il va répéter.

Le 7 : Folle Passion

Cote entre 6 et 8/1. C’était bien avant la dernière fois. Une réhabilitation ?

Le 10 : Tenue de Soirée

cote entre 5 et 6/1. On en parle vraiment en bien.



Le 12 : Zillione Sun

Cote entre 9 et 10/1. Elle a été supplémentée pour courir. Chance logique.



Le 1 : Fira

Cote entre 11 et 12/1. Ma dernière minute, malgré son poids élevé. Elle est sérieuse et c’est Guyon.



Le 3 : Lanana

Cote entre 12 et 14/1. Elle est en super forme mais court rapproché.



Le 13 : Sans regret

Cote entre 14 et 15/1. Elle progresse mais monte de catégorie.



Le 2 : Zilbio

Cote entre 15 et 16/1. Comme Folle Passion, il doit rassurer après une récente contre-performance. C’est ouvert.

