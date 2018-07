Quinté + : la dernière minute du Prix du Bocage Normand

publié le 30/08/2017 à 10:42

16 chevaux seront, à partir de 13h47, au départ du quinté de ce mercredi 30 août à l’hippodrome de Deauville pour le Prix du Bocage Normand. La course se déroule sur une distance de 1.300 mètres. Le montant de la tirelire est de 1 million d’euros. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 5 : Millfield

Cote entre 4 et 6/1. Il mérite d'en remporter un car il a été cinq fois à l'arrivée dernièrement et tout près. Espérons.

Le 11 : Risk Major

Cote entre 6 et 7/1. Il vient de devancer notre favori mais a un mauvais numéro de corde cette fois. Oui mais...

Le 2 : Lucky Team

Cote entre 7 et 9/1. Il apprécie le parcours.



Le 1 : Zarose

Cote entre 10 et 11/1. La course choisie mais évidemment son poids est élevé pour la victoi



Le 16 : Vedeux

Cote entre 11 et 12/1. Lui a le plus petit poids mais c'est un intermittent du spectacle. Cela dit, Demuro le connait.



Le 3 : Mangusto

Cote entre 10 et 12/1. On en parle en bien.



Le 8 : Attilas

Cote entre 17 et 18/1. Ma dernière minute. Il peut surprendre avec un bon numéro de corde.



Le 12 : Olsztyn

Cote entre 15 et 16/1. Pour un accessit en cas de défaillance des favoris.

