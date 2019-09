Quinté + : la dernière minute du Prix des Invalides à Longchamps

publié le 01/09/2019 à 07:42

Prix des Invalides. Handicap. 52.000 euros, 2.400 mètres. Grande piste, 3ème course. 16 partants. Départ: 15h15.

2. Checkpoint Charlie

11. Galdan

5. Louis

1. In Front

9. Breath of Fire

8. Garopaba

10. Goderville

3. More Than This

En cas de non partant : Spirit's Revench n°13 (à placer en fin de combinaison)

La dernière minute du jour

11. Galdan