Quinté + : la dernière minute du Prix des Épinettes à Longchamp

publié le 23/05/2019 à 06:35

Quinté du 23 mai 2019 à Longchamp : les courses ont lieu ce jeudi 23 mai à Longchamp en semi-nocturne. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix des Epinettes. 6ème course. Départ vers 20h15 avec 16 partants.

Attention : le cheval numéro 4, Tabellion, est non partant.



N°13 CRESSIDACote entre 6 et 7/1. C’est elle qui a le mieux fait ce jour là. Bien entraînée par Stéphane Wattel, elle doit confirmer.



N°1 CARTES

Cote entre 5 et 6/1. Il a gagné récemment à Longchamp, et malgré sa surcharge, il a encore sa chance.

N°5 AUSTRALIEN

Cote entre 8 et 10/1. La ligne de la course de référence où il avait terminé 3ème.



N°12 SON OF NORMANDY

Cote entre 10 et 11/1. J’ai l’impression que les Head arrivent en forme. Méfiance.

N°15 SIMILAIRE

Cote entre 10 et 11/1. Ma dernière minute. C’est toujours la même ligne et je pense qu’il a une marge de progression.



N°10 LIFE'S A BREEZE

Cote entre 13 et 14/1. Lui semble baisser un peu de catégorie sur sa dernière sortie. À voir.



N°2 CAMPROND

Cote entre 13 et 15/1. J’ai du mal à le situer à ce poids, mais c'est une chance quand même.



N°16 CARTER AND GO

Cote entre 17 et 18/1. Un outsider qui vient du Sud. Elle est en grande forme, pourquoi pas.

La dernière minute

N°15 SIMILAIRE

Cote entre 10 et 11/1. Ma dernière minute. C’est toujours la même ligne et je pense qu’il a une marge de progression.