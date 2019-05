Quinté + : la dernière minute du prix de Saint-Pourçain-sur-Sioule à Vichy

publié le 14/05/2019 à 06:04

Quinté du mardi 14 mai 2019 à Vichy : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Saint-Pourçain-sur-Sioule. 1ère course. Départ vers 13h45. 18 partants.



Un quinté de trot hétéroclite avec des concurrents peu connus, d’autres en regain de forme et certains hors de forme. Ils sont 7 au premier poteau sur 2.950 m et 11 à 25 m.

N°15 ALINEA

N°10 CASH DE L'ALBA



N°18 CROSS DAIRPET



N°17 VEGAS DES PRES



N°16 VERIKA DAIRPET



N°8 AMADEUS QUICK



N°14 CALASKA DE GUEZ



N°7 ALKARA

La dernière minute

