Quinté +: la dernière minute du Prix de Saint-Pierre-la-Cour

publié le 23/02/2018 à 06:43

Quinté du vendredi 23 février 2018 à l'hippodrome d'Enghien : Tiercé, Quarté, Quinté+. Quelque 15 partants s'élanceront sur le Prix Saint-Pierre-la-Cour dont le départ sera donné à 13 heures 47. Les partants s'élanceront sur une distance de 2.150 mètres, en trot.Ils sont 8 en première ligne derrière la voiture, 7 en seconde et il y a un bon favori.





Le 7, Carthago d'Ela

Cote entre 2 et 3/1. Un Bigeon qui vaut mieux que cette catégorie. Bien engagé, il doit ajouter un 5ème succès consécutif à son palmarès.

Le 5, Cabernet

Cote entre 7 et 9/1. Ma dernière minute. Il est en regain de forme, bien engagé et bien drivé par Matthieu Abrivard.

Le 4, Chef de Play

Cote entre 12 et 13/1. Un outsider malgré Franck Nivard. Mais il fait bien l’hippodrome.



Le 13, Carioca

Cote entre 12 et 14/1. Un Levesque qui est dans sa catégorie.



Le 10, Cyrus de Cayola

Cote entre 20 et 22/1. Une possibilité pour une place car il est bien déferré comme ce vendredi.



Le 8, Chaud devant



Le 1, Cocoon Age

Cote entre 10 et 12/1. Le plus rapide du lot mais il reste irrégulier hélas.



Le 15, Caballo d'Aure

Cote entre 18 et 20/1. Il peut profiter de la forme de son écurie pour prendre une place.

La dernière minute

Le 5, Cabernet. Il vient de s'illustrer dans une épreuve similaire en terminant en force son parcours. La longue ligne droite de l'hippodrome va donc l'avantager. Il retrouve son bon driver Mattheur Abrivard, c'est une chance logique pour faire l'arrivée de cette première épreuve.