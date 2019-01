Quinté + : la dernière minute du Prix de Rethel

publié le 28/01/2019 à 06:12

Les courses ont lieu ce lundi 28 janvier à Vincennes. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix de Rethel. 1ère course. Départ vers 13h45. 18 partantes. Un lot encore homogène et c’est ouvert.



Le 12 : Caresse (SWE)

Cote entre 4 et 5/1. Elle est sérieuse, régulière et bien drivée

Le 13 : Crescendis

Cote entre 6 et 7/1. Ma dernière minute. Elle a bien fait dans la course de référence

Le 18 : Clef de Fa

Cote entre12 et 13/1. La plus riche mais elle est délicate. Avec un parcours sage ?



Le 6 : Kash Brodda

Cote entre 10 et 11/1. Cette fois c’est Nivard et elle est déferrée



Le 8 : Croma du Guibel

Cote entre 12 et 14/1. Raffin se voit placé avec cette jument honnête



Le 10 : Cidjie de Guez

Cote entre 9 et 10/1. La Bazire de service. A ne pas négliger même si ce n’est pas un pénalty



Le 5 : Courchevel

Cote entre14 et 15/1. Elle peut elle aussi se placer car elle est en forme



Le 3 : Terribile GSO

Cote entre 16 et 17/1. Un point d’interrogation, mais méfiance quand même

Le bon favori

