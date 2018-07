Quinté + : la dernière minute du Prix de Rethel du 29 janvier

publié le 29/01/2018 à 06:23

Les courses ont lieu ce lundi 29 janvier à Vincennes. Tiercé-quarté-quinté dans le prix de Rethel. Première course, départ vers 13h47. 16 partantes. On descend de plusieurs étages après le prix d’Amérique avec des juments de moyenne qualité toutes au même poteau. C’est néanmoins ouvert.



Le 13 Bohême du Juille

Cote entre 5 et 6/1. Elle est en forme ascendante et bien engagée. Une bonne priorité.

Le 16 Benjamine Gede

Cote entre 10 et 12/1. Pour elle, c’est surtout une question de sagesse.

Le 8 Bea de Beauval

Cote entre 11 et 13/1. Elle arrive bien pour cette course, avec Thomain en plus...



Le 15 Bise d'Olitro

Cote entre 11 et 12/1. C’est JMB et une jument bien engagée.



Le 12 Basic (swe)

Cote entre 6 et 7/1. Elle détient encore une chance très logique...



Le 2 Thorn Bird

Cote entre 6 et 7/1. Une étrangère drivée par Raffin qui a des titres en Suède...



Le 11 Brihana

Cote entre 14 et 15/1. Son entourage est assez confiant. Pour une place...

La dernière minute

Le 10 Black Rain

Cote entre 10 et 12/1. Finalement ma dernière minute. Elle a des lignes notamment avec Bohème de Juillé.