publié le 28/01/2018 à 08:20

18 partants s'élanceront, à 16h05, au départ du Grand Prix d'Amérique ce dimanche 28 janvier à l’hippodrome de Vincennes. La course se déroule sur une distance de 2.700 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 18, Bold Eagle

Il vise la passe de trois mais n’écrase plus l’opposition comme ces deux dernières années. Même s’il n’a pas remporté de préparatoires, il a tout de même terminé trois fois second et sur une pointe il reste capable de s’imposer. À Nivard de jouer. Je l’espère...

Le 10, Propulsion

Lui m’a impressionné lors de ses deux courses de l’hiver et il peut faire mieux que 4ème l’an passé. C’est un pur...

Le 8, Readly Express

Une bonne note évidemment des préparatoires mais il n’a pas la même marge que les 2 autres, surtout dans la montée. Et puis Goop ne voulant pas me répondre, j’espère qu’il en sera sanctionné !



Le 16, Bird Parker

Il a enlevé ferré le Belgique et est cette fois déferré. Régulier cette année, il a sa place encore à l’arrivée...



Le 9, Belina Josselyn

Ma dernière minute parce que j’espère une surprise du chef ! Elle est cette fois déferrée (enfin) et JMB est confiant. Maintenant il lui faudra le bon parcours.



Le 7, Valko Jenilat

Il me paraît un peu moins bon que les autres mais s’il est dans les 5 il n’y a rien à redire.



Le 15, Billie de Montfort

Mes 2 outsiders derrière les favoris. Elle est vraiment brave et régulière et forme un beau couple avec Alexandre Abrivard... Attention.



Le 2, Briac Dark

Un autre chouchou qui a le droit avec Matthieu Abrivard de terminer 5ème comme l’an passé...



