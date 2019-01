Quinté + : la dernière minute du Prix de Langeais

publié le 31/01/2019 à 06:04

Quinté du jeudi 31 janvier 2019 à Vincennes : TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix de Langeais. 1ère course. Départ vers 13h45. 18 partants. Mercredi, tiercé en 5 dans le désordre à Cagnes-sur-Mer.



Le 18 : Cobra Bleu

Cote entre 6 et 8/1. Il revient en forme au bon moment et est bien engagé. C’est sa course.

Le 17 : Vertige de Chenu

Cote entre 4 et 5/1. Sans doute le favori mais pas un penalty cette fois selon moi.

Le 14 : Câlin de Morge

Cote entre 7 et 9/1. Ma dernière minute. Il est bien dans sa catégorie et s’entend parfaitement avec Franck Nivard.



Le 15 : Coach Franbleu

Cote entre 7 et 8/1. Il fait toutes ses courses cet hiver.



Le 9 : As de Godisson

Cote entre 11 et 12/1. La distance est limite pour lui mais il est assez bien engagé. Un placé possible.



Le 12 : Cantin de l'Éclair

Cote entre 13 et 15/1. Il n’a pas de marge dans ce lot mais peut ambitionner un accessit.



Le 13 : Cathy a Quira

Cote entre 17 et 18/1. Même chose que le précédent.



Le 7 : Babylon Seven

Cote entre 11 et 13/1. JMB est un peu dans le doute car son dernier travail a été moyen. Mais elle peut se placer en partant au 1er poteau.

La dernière minute

Le 14, Câlin de Morge, cote entre 7 et 9/1. Ma dernière minute. Il est bien dans sa catégorie et s’entend parfaitement avec Franck Nivard.