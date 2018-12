Quinté + : la dernière minute du prix de la Piste des Lions à Chantilly

publié le 13/12/2018 à 06:09

Les courses ont lieu ce jeudi 13 décembre à Chantilly. Tiercé-Quarté-Quinté dans le Prix de la Piste des Lions. 5ème course. Départ vers 13h47. 17 partants. Une épreuve très ouverte avec des spécialistes mais sur 1.500 m et la PSF. Méfiance.



Retrouvez les favoris de Bernard Glass :

ZAVRINKA, n° 5 : cote entre 9 et 10/1.

Elle apprécie la surface et c’est Pasquier.

WYCK HALL, n° 10 : cote entre 10 et 11/1.

Elle cherche sa course mais est souvent malheureuse hélas.





PASTICHOP, n° 12 : cote entre 11 et 13/1.

Je le trouve brave car il change souvent d’écurie mais répond toujours présent.



CREPUSCULE DES DIEUX, n° 1 : cote entre 7 et 8/1.

Sans doute le favori mais ce n’est pas un penalty, surtout à son poids.



SCALA REGIA, N° 17 : cote entre 12 et 14/1.

Au contraire, elle est bien placée et c’est ma dernière minute. Stéphane Wattel l’aime bien.



CRY BABY, n°16 : cote entre 10 et 12/1.

Une chance théorique, bien sûr, mais elle a beaucoup couru cette année. À voir.



ROMINOU n°3 : cote entre 9 et 10/1.

Le tandem Soumillon/Lerner. Cela fait souvent l’arrivée.



JUMPIN' JACK FLASH n° 15 : cote entre 16 et 17/1.

Il est régulier mais a tiré le 17 dans les boîtes.

